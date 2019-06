'Lieve Mona' (87) kondigt haar naderde einde aan en neemt afscheid op Facebook

Loek Kessels, de vrouw ide we kennen van de bekende rubriek 'Lieve Mona' in weekblad Story heeft gisteren op Facebook haar naderende einde aangekondigd.

Ze schrijft dat ze nog 'misschien een week' te leven heeft. Op Facebook neemt ze afscheid van haar lezers. Ze ging meer dan 25 jaar door het leven als Mona, de biechtmoeder van het weekblad Story, zo schrijft L1 zondag.

Loek Kessels schrijft op haar Facebook-pagina:

'Geen leuk bericht. Maar ik wil niet zomaar ‘in de lucht’ verdwijnen zonder afscheid te nemen van al diegenen die me zo vaak een glimlach hebben bezorgd of een fijn gevoel van herkenning.

Dank dus aan mijn vrienden, bekende en onbekende, die me hebben ‘geliked’ en bijzondere dingen met me hebben gedeeld.

De reden van dit stukje: ik ga het helaas niet meer redden.

De laatste dagen ben ik in een stroomversnelling, een maalstroom terecht gekomen die alles verandert. Twee jaar heb ik gevochten tegen een ziekte, waartegen nauwelijks te vechten valt.

De insiders weten het. Ik BEN een vechter. Maar nu zijn er geen opties meer.

Dus heb ik besloten te kiezen voor de laatste mogelijkheid: nog steeds rechtop en menswaardig.

Niet lang meer. Misschien een week, zo is me door degenen die het weten kunnen verteld.

Als de dag binnenkort komt waarop ik niet meer zal reageren of met jullie delen, dan weten jullie tenminste ‘waarom’.

Want voor vrienden hoef je niets te verbergen. Die begrijpen je en accepteren je besluiten, waarvoor je ook kiest.

Rest mij hier de woorden te schrijven die ik voor mijn dochter achterlaat. En mochten er onder jullie vrienden zijn die ik hiermee, behalve een afscheidsknuffel, een speciaal gevoel kan geven neem het dan van mij aan. Het komt uit mijn hart.

Als ik er niet meer ben,

als ik ben waar het leven is verstild,

weet dan dat een deel van mij

je nooit verlaat...

Mijn onsterfelijke liefde.

Het ga jullie goed.

Loek.