Het massaal aanleggen van zonnepanelen op Nederlandse wateren brengt mogelijks schade aan dier en milieu

Het consortium van bedrijven, Rijkswaterstaat, 35 gemeenten en kennisinstellingen zoals TNO wil dat er honderdduizenden zonnepanelen gaan dobberen op plassen, meren en in spaarbekkens. Dat zou nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. Nederland kan koploper worden met de aanleg van grote drijvende zonneparken. Het grootste drijvende zonnepark dat Nederland nu kent, ligt in de Zandwindplas bij Tynaarlo in Drenthe. Daar werden door een ontwikkelaar 23.000 panelen geplaatst en daarmee is het nu het grootste zonnepark op water in Europa, aldus de krant.

Mogelijk schade voor dier en milieu

Maar aan zo'n zonnepark zitten ook minpunten. Kees de Pater woordvoerder van de Vogelbescherming waarschuwt voor mogelijke schade voor dier en milieu. Volgens hem is het denkbaar dat de waterkwaliteit afneemt als gevolg van verminderende zoninval. Dat kan vissterfte veroorzaken, waar dan weer lokale vogelpopulaties onder lijden. Daarnaast zou het nog zo kunnen zijn dat vogels zich te pletter vliegen op de glitterende panelen, omdat ze denken dat het water is. De Vogelbescherming pleit voor een landelijk onderzoek.