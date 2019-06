Grote brand in Middelbeers

In een bedrijfspand aan de Industrieweg in Middelbeers in maandagmorgen een grote brand uitgebroken. Het pand kan als verloren worden beschouwd.

In het pand zit een bedrijf gevestigd gespecialiseerd in geveltechniek. Bij aankomst van de brandweer was de brand inmiddels uitslaand. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het pand volledig in brand staat.

Omwonenden die overlast hebben van de rook worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Hiervoor is een NL-Alert verzonden.