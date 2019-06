Grote brand Berkel en Rodenrijs

Aan de Veilingweg in Berkel en Rodenrijs is maandagmiddag een grote brand uitgebroken. De brand begon rond 14.30 uur in een meubelfabriek en is overgeslagen naar een naastgelegen kringloopwinkel.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat meerdere panden ten prooi gaan aan de brand. De brand gaat met veel rook gepaard en de brandweer adviseert om ramen en deuren te sluiten als men last heeft van de rook.

Om een goed overzicht van de brand te krijgen is het drone team ingezet. Deze kunnen beelden van bovenaf maken. Voor de blussing van de brand is ook een crashtender van Rotterdam The Hague Airport ingezet.

Brandweerman naar ziekenhuis

Er is één brandweerman voor controle naar een ziekenhuis gebracht omdat hij last had van hittestuwing.