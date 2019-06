Auto in vlammen opgegaan

Kort voor 5.00 uur werd vrijdagochtend de brandweer gealarmeerd voor een autobrand aan de Teeuwishoek in Schijndel. Het voertuig stond al volledig in brand toen de brandweer arriveerde. De auto werd door de brand volledig verwoest.

Ook een boom en wat struikgewas in de tuin van de buren hebben veel geleden door de brand. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend maar men sluit brandstichting zeker niet uit. De politie verstuurde daarom een Burgernet bericht waarbij men mensen vraagt die iets hebben gezien contact op te nemen. De brand ging gepaard met de nodige rookontwikkeling.