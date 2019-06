Landelijke storing 112 en 0900-8844

Hebt u acuut hulp nodig? Ga dan naar het dichtstbijzijnde politiebureau of brandweerkazerne. Vanwege de storing is er meer politie op straat aanwezig. Hebt u direct medische hulp nodig ga dan zelf naar het ziekenhuis.. Via de (lokale) social media accounts houden we op de hoogte van verdere ontwikkelingen.