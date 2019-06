Vier gewonden bij verkeersongeval

De slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Het gaat om de bestuurster en drie kinderen uit ‘s Gravenmoer.

Het ongeval vond dinsdag 25 juni plaats rond 18.15 uur op de ’s Gravenmoerseweg. De 18-jarige bestuurster raakte vermoedelijk de macht over het stuur kwijt. De auto kwam tot stilstand tegen een boom. Een voorbijganger is direct gestopt en heeft eerste hulp verleend. In de auto zaten naast de bestuurster drie kinderen van 11 en 12 jaar. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. De auto is getakeld voor nader onderzoek. Verkeersdeskundigen van de politie doen verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.