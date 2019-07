Slachtoffer steekpartij Warmoestraat overleden

Vrijdagmiddag is in de Warmoesstraat in Amsterdam een man neergestoken. Dit meldt de politie zaterdag.

Overleden

'Bij het steekincident raakte één slachtoffer in eerste instantie zwaargewond, dit slachtoffer is later in het ziekenhuis overleden', aldus de politie. De politie heeft gisteren direct een verdachte aangehouden. Over de precieze toedracht is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart en de aangehouden verdachte zal worden verhoord.