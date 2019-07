Man gewond na ontvoering in Beverwijk

In Beverwijk is zaterdagavond een man korte tijd ontvoerd geweest en hierbij gewond geraakt. De politie heeft drie personen aangehouden.

Het slachtoffer werd rond 22.45 uur in de omgeving van de Melis Stokelaan in een bestelbus gestopt en tegen zij wil meegenomen. Hierbij is vermoedelijk een schot gelost.

Nadat verontruste getuigen de politie belde, trof zij de ontvoerde man gewond aan. Het is niet duidelijk wat de verwoningen zijn van het slachtoffer.

Enige tijd later kon de politie drie mannen aanhouden die in een busje reden. Hun rol bij de ontvoering zal worden onderzocht.