18-jarige vrouw reed met fiets tegen boom en kwam in sloot terecht

Het lichaam dat de politie zondagmiddag rond 15.00 uur heeft aangetroffen in het water in het buitengebied van het Gelderse Oene betreft de vermiste 18-jarige vrouw uit Epe. 'We gaan er vanuit dat ze door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Een misdrijf wordt uitgesloten', zo heeft de politie bekendgemaakt. Het onderzoek van de politie is hiermee afgesloten.

Feest

De vermiste vrouw verliet vrijdagnacht een feest in Oene. Daarna is niets meer van haar vernomen. Politie heeft zondag in een groot gebied met een groot aantal mensen gezocht. Dat gebeurde onder andere met paarden, een boot en een helikopter. In het onderzoek heeft de politie rekening gehouden met verschillende scenario’s. Het onderzoek naar de toedracht heeft tijd nodig gehad.

Tegen boom gebotst

Uit het onderzoek is vast komen te staan dat er geen anderen betrokken zijn geweest bij de dood van het meisje. Uit respect voor nabestaanden gaan we normaal gesproken niet verder in op de toedracht, maar op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden doen we dat nu wel. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer met haar fiets tegen een boom is gereden, en daarna in een sloot terecht is gekomen en verdronken.

Waardering grote inzet

De vermissing maakte veel los, onder andere op social media en in de omgeving van Oene/Vaassen. 'We waarderen de grote inzet en het meedenken in dit onderzoek. We doen nu wel een dringend verzoek uit respect voor de nabestaanden om de foto van de vermiste vrouw en haar naam op social media te verwijderen en niet meer te delen in berichtgeving over deze zaak', aldus de politie.