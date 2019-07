Explosie bij appartementencomplex in Oss

In Oss heeft zich maandagochtend vroeg een explosie voorgedaan bij een appartementencomplex aan de Jakob Goldsmidstraat. Dit meldt de politie maandag.

Harde knal

Bewoners van het appartementencomplex werden in de nacht van zondag op maandag rond 04.30 uur opgeschrikt door een harde knal. Volgens de politie is er door de explosie een behoorlijke schade aan de gevel van één van de appartementen ontstaan. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de explosie is.

Zelfgemaakt explosief

Begin dit jaar werd er op 2 januari bij hetzelfde appartementencomplex een zelfgemaakt explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) heeft dit explosief toen weggehaald.