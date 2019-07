Lichaam gevonden in Heerenveen tijdens zoektocht naar vermiste Arnee (21)

De politie heeft maandagavond rond 18.30 uur een stoffelijk overschot aangetroffen in het water nabij het Turfschip in Heerenveen. 'Wij zijn met meerdere collega’s aanwezig en doen onderzoek. Meer info is op dit moment nog niet bekend', zo meldt de politie maandagavond.

Vermiste Arnee (21)

De politie is sinds vrijdag op zoek naar de 21-jarige Arnee uit Heerenveen. Hij is donderdagnacht voor het laatst gezien bij een café de Skoffel. De locatie waar nu een lichaam is gevonden ligt op ongeveer een kilometer afstand van het café. Of het hier gaat om de vermiste Arnee is nog niet duidelijk. 'Wij kunnen op dit moment nog niet meer informatie delen. Zodra de identiteit bekend is gaan wij eerst met nabestaanden in gesprek voordat wij dit delen met anderen', aldus de politie.