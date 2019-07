Mogelijk deel van explosief nog aanwezig na plofkraak in Landgraaf

Onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft aangetoond dat er mogelijk een stuk van een explosief in de pinautomaat aan het Raadhuisplein is achtergebleven. Voor de veiligheid van omwonenden en medewerkers van winkels en het gemeentekantoor, het Burgerhoes, zijn alle panden die grenzen aan de binnenzijde van het Raadhuisplein ontruimd. De EOD gaat het explosief verwijderen.

Rond 5 uur kwam de melding van een plofkraak bij een bankgebouw aan het Raadhuisplein. De verdachten van deze plofkraak zijn in een auto gevlucht. Op dit moment is er sprake van een veilige situatie. Alle winkels, woningen en het gedeelte van het gemeentehuis dat grenst aan de binnenzijde van het Raadhuisplein zijn tijdelijk niet bereikbaar. Bewoners en medewerkers zijn in het gemeenschapshuis de Brandpoort opgevangen. De EOD gaat met een robot het mogelijk achtergebleven stuk explosief verwijderen.