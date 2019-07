Brandweer bevrijdt knul van wc in Boxte

De brandweer is zaterdagavond omstreeks 22.15 uur gealarmeerd voor een technische bevrijding. Ter plaatse bleek het te gaan om een kind welke al z’n drie kwartier zat opgesloten op de wc.

Na enkele mislukte pogingen, door de ouders, om de deur open te krijgen is besloten de brandweer te bellen. Zij hebben de deur open gemaakt en het kind in veiligheid gesteld. Na de bevrijding mochten de kinderen een kijkje nemen in De brandweerwagen. Om het circus helemaal compleet te maken reed de brandweer met toeters en bellen de straat uit.