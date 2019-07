Politie gaat uit van misdrijf na vondst overleden persoon Nijmegen

De politie heeft de omgeving van de Ubbergseweg afgezet omdat men uitgaat van een misdrijf. Op de vindplaats is een PD-unit neergezet waaruit de recherche op de plaats delict kan werken.

Langs de #NieuweUbbergseweg #Nijmegen is zaterdag een overleden persoon aangetroffen. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. Zojuist is de Plaats Delict-unit aangekomen van waaruit recherche op een PD het werk kan doen. ^MJV