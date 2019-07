Stoffelijk overschot in Amsterdam Rijnkanaal aangetroffen

Afgelopen vrijdagmiddag 19 juli werd een stoffelijk overschot aantroffen in het Amsterdam-Rijnkanaal. 'Een rechercheteam (TGO) is een onderzoek gestart. Vermoedelijk gaat het om een 43-jarige man uit Albanië', zo laat de politie zondag weten.

Voorbijganger

Vrijdagmiddag rond 17.00 uur zag een voorbijganger iets in het water drijven. Omdat het mogelijk een lichaam kon zijn, werd de omgeving afgezet en werden de specialisten van Forensische Opsporing ingezet. Nader onderzoek wees uit dat het vermoedelijk gaat om het lichaam van een 43-jarige man afkomstig uit Albanië. Deze man wordt sinds enige tijd vermist.

Getuigen

Het onderzoek wordt voortgezet en de recherche roept getuigen op om hun informatie met het rechercheteam te delen. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.