Nationaal hitterecord na 75 jaar verbroken: 38,8 graden in Gilze-Rijen

Woensdag werd het in het Noord-Brabantse Gilze-Rijen om 14.57 uur 38.8 °C en de temperatuur blijft nog stijgen. 'Nog nooit eerder heeft het KNMI zo'n hoge temperatuur in Nederland gemeten. Daarmee is na 75 jaar het hitterecord van Warnsveld verbroken', zo meldt het KNMI woensdagmiddag.

Blijft stijgen

Het warmste moment van de dag is nog niet bereikt, dus de temperatuur blijft in een groot deel van het land nog stijgen. Het oude record dateert van 23 augustus 1944. Toen werd in Gelderse Warnsveld 38.6 °C gemeten. Dat record kwam vorig jaar al binnen bereik in Westdorpe (Zeeland) en Arcen (Limburg), maar toen bleef het kwik steken op 38,1 °C.

Extreme hitte tot en met vrijdag

'In ieder geval tot en met vrijdag heeft het hele land te maken met extreme hitte. Hiervoor is code oranje van kracht, in het Waddengebied geldt code geel', aldus het KNMI.

Update 16.00 uur

Het kwik in Gilze-Rijen stijgt nog verder. Inmiddels is er 39,2 graden Celsius gemeten.