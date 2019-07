Twintig kinderen onwel op kampeerboerderij door hitte

De Veiligheidsregio meldt dat één persoon is overgebracht naar het Meander Ziekenhuis en dat alle kinderen zijn overgebracht naar het Calimiteiten Hospitaal in Utrecht. Alle kinderen zijn aanspreekbaar. Woordvoerder Liselotte Mackloet van de Veiligheidsregio laat weten dat alle kinderen buiten levensgevaar zijn. Hun ouders krijgen straks een telefoontje. Bij sommige kinderen was de lichaamstemperatuur opgelopen tot over de 40 graden.

Hitte

De hulpdiensten zijn flink uitgerukt. Er zijn meerdere ambulances ter plaatse alsook de brandweer en een traumahelikopter, zo weet RTV Utrecht.. De kampeerboerderij ligt in de bossen aan de Paradijsweg. Het terrein stond vol met badjes en water, maar toch heeft de hitte toegeslagen en zijn de kinderen door de warmte bevangen geraakt. Hoewel de situatie nu onder controle lijkt, gaat de brandweer nog bekijken of het verantwoord is om door te gaan.

Er worden vaker schoolkampen en uitjes voor verenigingen op de kampeerboerderij georganiseerd. Deze dagen is er een zomerkamp voor jeugd uit Rijnsburg (ZH).