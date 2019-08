Vermist 12-jarig meisje Tilburg weer terecht

Donderdagochtend is in Tilburg en de directe omgeving een Vermist Kind Alert verspreid voor een 12-jarig meisje dat sinds woensdagavond vermist is. 'De politie en haar familie maken zich grote zorgen', zo laat de politie donderdag weten.

Niet naar huis gekomen

'Eline is op woensdagavond rond 18.30 uur op de fiets vertrokken om een vriendinnetje te ontmoeten. Hierna is ze niet naar huis gekomen. Uit onderzoek blijkt dat ze geen afspraak had met dit vriendinnetje', aldus de politie. Eline haar signalement staat in een speciaal opsporingsbericht.

Vermist Kind Alert

De politie heeft donderdagmorgen een Vermist Kind Alert verspreid in een straal van 25 kilometer rond Tilburg noord. Deze Alert is verspreid omdat de politie zich ernstige zorgen maakt om Eline. Middels deze regionale Alert vraagt de politie extra aandacht voor deze kindervermissing. Hiervoor worden delen van het AMBER Alert-systeem, zoals social media en apps, lokaal ingezet. Op deze manier hoopt de politie haar snel terug te vinden. Klik hier voor het Vermist Kind Alert.

Update 11.17 uur

'Het vermiste 12-jarige meisje uit #Tilburg is in goede gezondheid aangetroffen', zo heeft de politie zojuist op Twitter laten weten.