OM in hoger beroep in zaak Malek F. die 3 personen neerstak

Het Openbaar Ministerie (OM) Den Haag tekent hoger beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag in de zaak van de 32-jarige Malek F. die ervan wordt verdacht dat hij op 5 mei 2018 in Den Haag drie mensen neerstak.

De rechtbank kwam in haar veroordeling alleen tot TBS met dwangverpleging voor onbepaalde tijd en ontsloeg hem van alle rechtsvervolging.