Negenenvijftig aanleunwoningen Tilburg ontruimd na brand

Alle bewoners moesten naar buiten. De brand was in een berging ontstaan en overgeslagen naar het bovenliggende appartement. Een bewoner raakte zwaargewond doordat ze rook had ingeademd. Zij is overgebracht naar een ziekenhuis. Twee andere bewoners ademden ook rook in, maar zij konden ter plekke worden behandeld.

Nadat de brand geblust was, konden de bewoners niet naar huis. De woningen hadden te veel rookschade opgelopen. Het personeel heeft opvang voor de bewoners geregeld. Inmiddels zijn 31 van de woningen weer vrijgegeven. De bewoners van 25 andere woningen mogen in de loop van zaterdag of uiterlijk zondag weer terugkeren in hun huizen. Van twee tot vier woningen gaat het schoonmaken langer duren.

De politie laat zaterdagochtend weten nader onderzoek te doen naar het ontstaan van het vuur. Er wordt nagegaan of er sprake is van brandstichting.