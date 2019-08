Man overleden na steekincident Den Haag, politie houdt verdachte aan

Een 38-jarige man uit Den Haag die donderdagmiddag gewond raakte bij een steekincident in de Jacob Schorerlaan is kort daarna aan zijn verwondingen overleden.

Een 17-jarige man uit Den Haag is direct na het incident aangehouden.

Even voor 13.30 uur kwamen bij ons meerdere meldingen binnen dat er een steekincident had plaatsgevonden op de Jacob Schorerlaan. Daar troffen agenten de zwaargewonde man aan. Het slachtoffer is op straat behandeld door de hulpdiensten en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

Aanhouding

De 17-jarige Hagenaar werd kort na het steekincident aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar zijn betrokkenheid wordt onderzocht. De recherche onderzoekt de zaak verder.

Getuigen gezocht

Wij zijn op zoek naar getuigen van dit dodelijke steekincident in de Jacob Schorerlaan. Heeft u iets gezien of gehoord wat mogelijk met dit incident te maken heeft? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.