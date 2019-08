Waarschuwing voor lasverbinding AZ-stadion

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft AZ en de gemeente Alkmaar een tussentijdse waarschuwing gegeven voor de lasverbindingen in het resterende stadiondak. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat het instorten van de overkapping is veroorzaakt door falende lasverbindingen. Waardoor deze verbindingen zijn bezweken is nog niet bekend. Tijdens het verkennend onderzoek zijn ook twee breuken en twee verdachte plekken aangetroffen in het deel van het dak dat nog intact is.