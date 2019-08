Op A76 lopende vrouw door camper aangereden

Een vrouw is zaterdagavond ernstig gewond geraakt toen zij tussen Heerlen en Voerendaal op de A76 liep en werd aangereden door een camper. Dit meldt de politie zondag.

Ziekenhuis

Het ongeval gebeurde rond 22.45 uur. De vrouw liep zeer ernstig letsel op en is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis in Maastricht overgebracht', aldus de politie.

Politieonderzoek

Vanwege het politieonderzoek is de A76 in de rijrichting Aken - Geleen voor alle verkeer afgesloten. Het is nog onbekend hoe lang de snelweg dicht zal blijven.