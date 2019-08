Meisje overleden na steekincident in woning Breda

Bij een steekincident in een woning aan de Bilderdijkstraat in Breda is maandagmiddag een meisje om het leven gekomen. Dit heeft de politie maandagmiddag bekendgemaakt.

Overleden

De politie kreeg rond 14.30 uur een melding over een mogelijk steekincident in de woning. De hulpdiensten gingen vervolgens direct naar de woning. In de woning werd het zwaargewonde meisje aangetroffen. Medewerkers van de ambulance probeerden het meisje nog te redden maar dat bleek tevergeefs. Het zwaargewonde meisje kwam te overlijden.

Aanhouding

De politie heeft elders in Breda een minderjarige verdachte aangehouden. In en rond de woning aan de Bilderdijkstraat is de politie een uitgebreid sporenonderzoek gestart om vast te stellen wat er precies is gebeurd.