Aanhoudingen voor post met XTC-pillen

Op hun woonadressen en in een pand in Beuningen heeft de politie zoekingen verricht. Daarbij zijn bijna tien kilo harddrugs, voornamelijk XTC-pillen, aangetroffen.

Het Post Interventie Team van de Landelijke Eenheid startte enkele weken geleden onder het gezag van het Landelijk Parket een onderzoek naar de handel in de verdovende middelen nadat er 9 enveloppen waren onderschept. Lopende het onderzoek zijn er diverse andere enveloppen onderschept waarbij in totaal voor ongeveer één kg XTC-pillen is aangetroffen. De brieven waren bestemd voor onder andere de Verenigde Staten, Polen en India. Tijdens het onderzoek kwamen de dinsdag aangehouden mannen van 63 en 39 jaar in beeld als de verkopers van grote hoeveelheden verdovende middelen via het internet.

Zoekingen

Na de aanhoudingen doorzocht de politie drie panden. In de woning van de 63-jarige verdachte in Appeltern, trof de politie ongeveer tien kilo XTC-pillen aan. Hiermij zijn in totaal ongeveer 25.000 XTC-pillen in beslag genomen. Daarnaast ook een grote hoeveelheid nootjes en ander snoepgoed. De verdachten gebruikten deze verpakkingen als deklading om de verdovende middelen te verpakken. Het Post Interventie Team onderzoekt verder hoe lang deze verdachten al verdovende middelen per post exporteerden, de omvang van de handel, hoeveel de verdachten met de handel verdiend hebben en ook wie de verdovende middelen besteld heeft.