Twee personen vermist na brand in pand van Leger des Heils

In een pand van het Leger des Heils in de Dorpsstraat van het Gelderse Beekbergen is donderdagavond brand uitgebroken.

Vanaf de eerste verdieping was zwarte rook te zien. De brandweer heeft het pand ontruimd. Eén slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht na het inademen van rook.

Toen de brand uitbrak, was in de Dorpsstraat de Veluwse Markt aan de gang. Die werd afgelast. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel in het pand op zoek naar ten minste twee vermiste personen. De brandweerlieden gaan met perslucht het gebouw binnen om te zoeken. Een deel van het gebouw staat op instorten, wat het zoeken bemoeilijkt.