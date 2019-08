Deel Brunssummerheide hermetisch afgesloten, overtreders worden aangehouden

Maandagavond is om precies 18.00 uur een deel van de Brunssummerheide afgezet. De afsluiting, die nodig is voor de schouw van de rechtbank in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen, duurt tot en met dinsdag 27 augustus ca. 18.00 uur.

Schouw

In het onderzoek besloot de rechtbank Limburg op 5 juni jl. om een schouw op de Brunssummerheide te houden. Om deze schouw, die plaatsvindt op dinsdag 27 augustus, ongestoord te laten verlopen, wordt een deel van de Brunssummerheide afgesloten voor publiek en media. Tijdens deze schouw bezoeken de rechters samen met de officieren van justitie, verdachte en zijn raadsman en de familie van Nicky Verstappen onder begeleiding van de politie de voor het onderzoek belangrijkste plaatsen op de Brunssummerheide.

Pro forma zitting

In feite is deze schouw een pro forma zitting van de rechtbank. Een pro forma zitting die niet in een zittingszaal van de rechtbank in Maastricht plaatsvindt, maar op de Brunssummerheide.

Besloten zitting

Bij de eerdere pro forma zittingen in de zaak Nicky Verstappen mochten het publiek en de media aanwezig zijn. Bij deze schouw is dat niet het geval. Het is een zogenaamde besloten zitting om ervoor te zorgen dat de schouw veilig en ordentelijk verloopt. Daarom wordt het gebied rondom de plaatsen, die tijdens de schouw bezocht worden op de Brunssummerheide, afgesloten.

Noodverordening

Voor de periode van maandag 26 augustus 18.00 uur tot en met dinsdag 27 augustus 18.00 uur geldt een gemeentelijke noodverordening voor een deel van de Brunssummerheide. Het betreft een gebied van ca. 2 bij 2 kilometer aan de oostkant van de Brunssummerheide ter hoogte van de Toeristenweg. Dit gebied zal zichtbaar afgezet worden. Het gaat om het rood omlijnde gebied zoals op de foto is te zien.

Rood omlijnde gebied niet toegankelijk

In het blauw omlijnde gebied op het kaartje geldt wel de noodverordening, maar dat gebied is gewoon toegankelijk. Personen die zich op maandag 26 augustus tussen 18.00 uur tot en met dinsdag 27 augustus tot ca. 18.00 uur in het rood omlijnde gebied bevinden, worden door de aanwezige politie aangehouden en uit het gebied gezet. Naast de maatregelen op de grond gelden er ook maatregelen voor het luchtruim. Dit is gesloten om te voorkomen dat er bijvoorbeeld drones boven het gebied gaan vliegen.

Afgezet gebied

De grens van het afgesloten (rode omcirkelde) gebied wordt gevormd door:

•N299/ N300 (de Buitenring ter hoogte van de heide)

•Afrit Brunssummerweg N300

•Schachtstraat

•Door bosperceel naar Schinvelderweg

•Schinvelderweg

•Kaalweg

•Kamperheideweg

•Tot aan kruispunt het verlengde van de Kapelweg - hoek Sibelcogroeve (voorheen Sigranohoeve)

•Vandaar via bos en heidepaden zonder naam terug naar de N299 ter hoogte van de kleine tunnel onder de N299 en de Nieuwenhagerweg.

Rood/wit politielint

De N299/N300 is beschikbaar voor verkeer, maar niet voor het publiek. De Nieuwenhagerweg , Toeristenweg en Nieuwe Toeristenweg (parallel aanN299/N300) zijn niet toegankelijk zijn voor het publiek en ook niet beschikbaar voor verkeer. Het gebied waar niemand mag komen is maandagavond vanaf 18.00 uur afgezet met rood/wit politielint.