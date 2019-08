Politie houdt 31-jarige verdachte in brand steken konijn aan

De politie heeft dinsdag een verdachte aangehouden in de zaak omtrent het in brand gestoken konijn in Apeldoorn. 'De aangehouden persoon is niet de eigenaar, maar een 31-jarige man uit Apeldoorn', zo heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Veel aandacht geweest

'Er is vorige week veel aandacht geweest voor onze Facebookpost over het in brand gestoken konijntje. We richtten ons op dat moment op de eigenaar van het dier. Dat bleek achteraf totaal onterecht. We hebben inmiddels de eigenaar persoonlijk excuses aangeboden en ook via deze weg laten we weten dat we het jammer vinden hoe het gelopen is', aldus de politie.

Onderzoek

'We willen jullie bedanken voor jullie aandacht voor deze zaak, want mede dankzij een goede tip zijn wij de verdachte op het spoor gekomen. De aanhouding is natuurlijk mooi, maar neemt het leed niet weg', besluit de politie die momenteel onderzoekt wat er precies gebeurd is.