Man dood in woning aangetroffen, echtgenote gewond naar ziekenhuis gebracht

De politie in Maastricht kreeg woensdagavond rond 23.00 de melding dat in een woning aan de Meendaal het lichaam van de mannelijke bewoner was aangetroffen. 'Bij aankomst in de woning bleek dat de bewoner was overleden. De echtgenote van de man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie donderdag.