Politie zoekt getuigen brand Haaren

De brandweer is zaterdag volop bezig geweest met het bestrijden van de brand. Het pand is grotendeels verloren gegaan. De kathedraal kon na alle inspanning van de brandweer nog wel worden behouden. Ook deze ochtend is de brandweer nog druk bezig. Sporenonderzoek laat nog even op zich wachten in verband met de nog lopende werkzaamheden van de brandweer en het instortinggevaar. Desondanks is de politie gestart met een onderzoek naar de brand. Over de oorzaak valt nog niets te zeggen.

Getuigen

De politie is dan ook op zoek naar getuigen en komt graag in contact met mensen die mogelijk meer weten. Zijn er soms mensen die gisteren voorafgaand aan de brand in de omgeving iets hebben gezien? Of beschikt u over camera’s en heeft u bruikbare beelden voor de politie? Laat het de politie weten! Ieder detail kan van belang zijn en de politie verder helpen in het onderzoek. Neem contact op met 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.