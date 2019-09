Wie schoot er op ouderencomplex Langeplaat in Rozenburg?

Op vier appartementen werd geschoten. Meerdere hulzen zijn gevonden op de Tienmorgenseweg. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Het was van zondag- op maandagnacht toen er rond 00.30 uur meerdere mensen schoten hadden gehoord. In vier woningen waren kogelinslagen te zien in de ramen. Bij een van de appartementen ging er een kogel rakelings langs het hoofd van de bewoner en liet een gat achter in de stoel waarin hij zat. Er raakte gelukkig niemand gewond. De politie is vannacht meteen een onderzoek gestart en heeft al veel mensen gesproken. De politie hoopt dat meer getuigen zich melden. Er is nog niemand aangehouden.

Heeft u informatie?

Ook al was het midden in de nacht, toch hoopt de politie dat er mensen zijn die iets gezien of gehoord hebben. Is dat zo en heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan alstublieft met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft.