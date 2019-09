Zwaargewonde bij steekincident op het Florijn in Amsterdam, politie zoekt getuigen

Hierbij is één slachtoffer zwaargewond geraakt. Hulpverleners zijn ter plaatse met de reanimatie gestart, waarna het slachtoffer per ambulance met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. Zijn toestand is nog altijd kritiek. De politie is op zoek naar twee verdachten en roept hierbij de hulp in van het publiek.

Twee verdachten

In de directe omgeving is lange tijd gezocht naar twee relatief kleine verdachten, waarvan bekend is dat ze donkere kleding aan hadden en een capuchon op hun hoofd droegen. Ze zijn gevlucht in de richting van de Bijlmerdreef.

Getuigen

De recherche is kort na het incident gestart met het onderzoek en roept getuigen dringend op om hun informatie met hen te delen. Heeft u op die bewuste avond, op dinsdag 3 september, rond 19.15 uur iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van het Florijn? Of wellicht in de periode ervoor of erna? Of heeft u andere informatie die het onderzoek verder kan helpen? Dan horen wij dat graag via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000.