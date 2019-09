Lichaam in berm A2 Geleen aangetroffen bij maaiwerkzaamheden

Woensdagmiddag is bij maaiwerkzaamheden in de berm langs de autosnelweg A2 ter hoogte van Geleen een stoffelijk overschot aangetroffen. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Maaiwerk

Het lichaam werd rond 13.00 uur bij hectometerpaal 238 links aangetroffen door medewerkers die ter plaatse maaiwerk aan het verrichten waren. Onduidelijk is nog hoe lang het lichaam daar heeft gelegen.

Afzetting

Ook de identiteit en de doosoorzaak is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart en heeft rond de vindplaats van het lichaam een afzetting gemaakt om eventuele sporen veilig te stellen. Ook zijn er schermen geplaatst. Het onderzoek is nog in volle gang. Het is nog onduidelijk hoelang dit exact in beslag zal nemen.