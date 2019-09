Automobilist rijdt door na scheppen van fietser

De veroorzaker van een ernstig ongeval op de Deurneseweg in Helmond is vrijdagavond doorgereden na de aanrijding. Dit maakte de politie bekend.

Rond half negen reed de fietser over de Deruneseweg en werd hierbij geschept door een auto. De fietser raakte hierbij zwaargewond. De automobilist is na de aanrijding doorgereden.

De politie is een zoektocht gestart naar de automobilist. Hierbij is gebruik gemaakt van een politiehelikopter. Het ging om een klein model auto, vermoedelijk een Citroën of Peugeot. De kleur was volgens getuigen mogelijk blauw/grijs.