Dode op straat gevonden

Een voorbijganger heeft zondagmorgen in de Van Ruysbroekstraat in Den Haag iemand op straat aangetroffen en belde direct 112. Hulp mocht voor het slachtoffer niet meer baten. Deze bleek te zijn overleden.

Een woordvoerder van de politie zegt tegenover RTV West dat men nog niet weet wat er precies gebeurd is en of er sprake is van een misdrijf. Rond het lichaam zijn zwarte schermen geplaats en de politie is een onderzoek gestart.

De politie heeft een verdachte aangehouden en onderzocht zal worden of deze betrokken is bij de dood van het slachtoffer.