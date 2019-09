Nederlandse delta-aanpak blauwdruk voor kwetsbare kustgebieden

Er moet snel meer werk worden gemaakt van het versterken van kwetsbare gebieden wereldwijd tegen weersextremen als gevolg van het veranderende klimaat. Die conclusie staat in het flagship rapport van de Global Commission on Adaptation dat vandaag is gepresenteerd. Als commissielid onderstreept minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de conclusie dat schade door wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen verder toeneemt als er niet snel wordt geïnvesteerd in het voorkomen van klimaatschade. Bijvoorbeeld door het versterken van kustgebieden en het toekomstbestendig maken van steden en landbouwgebieden om weersextremen te kunnen opvangen.

Het rapport van de Commission laat zien dat rampen als gevolg van extreem weer steeds meer slachtoffers maken. Ook wordt jaarlijks 73 miljard dollar schade geleden als gevolg van overstromingen. Investeringen in een omgeving en infrastructuur die opgewassen zijn tegen weersextremen, leiden tot minder slachtoffers en minder schade aan de economie. Onderzoek laat zien dat elke dollar die geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld dijkversterking tussen de 2 en 10 dollar bespaart, omdat er bij hoogwater minder schade is. De Commission stelt dat de 1800 miljard dollar (1,8 biljoen), die wereldwijd tot 2030 geïnvesteerd moet worden in klimaatrobuustheid, ruim 7 biljoen dollar aan besparingen oplevert.

‘We laten als commissie met dit rapport zien waar de uitdagingen liggen die snel moeten worden opgepakt, waarbij ook Nederlandse oplossingen worden aangedragen,’ aldus minister Van Nieuwenhuizen. ‘Onze delta-aanpak kan een blauwdruk zijn hoe je zowel in kustgebieden als rivieren schade kunt beperken door slim te investeren in maatregelen. Landen als Bangladesh en Vietnam hebben deze aanpak overgenomen. Dat leidt daar nu al tot minder slachtoffers en minder schade. Maar er staan voor Nederland ook belangrijke lessen in het rapport. Met de verwachting dat het warmer en droger wordt, moeten we leren van andere landen die daar al langer mee kampen en praktische oplossingen overnemen, bijvoorbeeld het opsparen van water tegen de droogte.’

Nederlands initiatief

De Commission is vorig jaar op initiatief van minister Van Nieuwenhuizen opgericht, wordt nu al ondersteund door 19 landen en wordt voorgezeten door Ban Ki-Moon, Kristalina Georgieva en Bill Gates. Doel van de commissie is om, naast de noodzaak die er is voor terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen, landen en regio’s ook te overtuigen van de noodzaak tijdig te investeren in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit om klaar te zijn voor de gevolgen van toenemende weersextremen, zoals stijging van de zeespiegel, lange periodes van hitte en droogte en steeds minder schoon drinkwater.

Klimaattop 2020 Amsterdam

Het flagship rapport wordt op 24 september bij de VN in New York gepresenteerd door onder andere Ban Ki-Moon en Van Nieuwenhuizen. Daarmee start ook het actiejaar waarin de commissarissen de conclusies van het rapport omzetten in concrete plannen om kwetsbare gebieden weerbaar te maken. Als afsluiting van het actiejaar is op 22 oktober 2020 in Amsterdam de Climate Adaptation Summit. Tijdens deze klimaattop gaan landen, bedrijven en maatschappelijke organisaties onder meer laten zien welke klimaatoplossingen zij hebben liggen.