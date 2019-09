Auto vol kogelgaten, klopjacht en arretaties in Rotterdam

Nadat dinsdagochtend in de Rotterdamse buurt Oosterflank op twee locaties werd geschoten én een carjacking plaatsvond, hield de politie twee verdachten aan. Naar twee andere verdachten wordt met man en macht gezocht. Bij de verschillende incidenten vielen wonder boven wonder geen gewonden.