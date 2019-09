Bewoner gereanimeerd en drie personen naar ziekenhuis na mogelijk koolmonoxidevergiftiging

Veiligheidsregio Gelderland-Midden meldt op Twitter dat er een melding is gedaan van meerdere personen met ernstige gezondheidsproblemen. Bij een woning aan de Monseigneur Bekkerslaan staan meerdere ambulances en brandweerwagens. In verband met reanimatie is ook een traumahelikopter ter plaatse. Er waren twee traumaheli's opgeroepen, maar er werd er een afgemeld. Volgens Omroep Gelderland zouden er ook kinderen onder de slachtoffers zijn.

Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Midden laat weten dat er geen sprake is van een geweldsincident. Tegenover De Gelderlander zegt hij er 'ernstig rekening mee te houden’ dat het om een koolmonoxide-vergiftiging gaat. De situatie is volgens hem veilig.

Update:

Drie personen zijn volgens een woordvoerder ven Veiligheidsregio Gelderland-Midden met ernstige gezondheidsproblemen aangetroffen door andere gezinsleden. Eén van hen is gereanimeerd. Volgens de brandweer wonen er 14 mensen in de woning. Het gaat om twee woningen waar eerder al één woning van was gemaakt. De bewoners behoren allemaal tot één gezin, zo meldt onder meer de Gelderlander. Volgens de krant gaat het om asielzoekers. De technische recherche doet onderzoek. De andere gezinsleden zijn voorlopig ondergebracht in een kantine van de lokale sportclub.