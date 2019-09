Tweede Kamer bezorgd: Er moet een onderzoek komen naar norm voor ultrafijnstof

De Kamer is bezorgd over de toenemende problemen als gevolg van fijnstrof/ Er is internationaal geen norm. Dit meldt de NOS donderdag.

Gezondheid centraal stellen in het beleid rond luchtkwaliteit

Het Longfonds heeft de Kamer kortgeleden een petitie aangeboden om zorgen zorgen naar voren te brengen. Het zijn vooral mensen met hart- en longproblemen die gevoelig zijn voor de ultrafijnstof. Door de ultrafijnstof of stikstofdioxide zouden er volgens het Longfonds jaarlijks zeker 11.000 mensen vroegtijdig overlijden. Bij één op de vijf kinderen met astma wordt het ontstaan van de ziekte gerelateerd aan stikstofdioxide. In grote steden is dit zelfs één op de twee kinderen. Dit blijkt uit recent onderzoek zo meldt het Longfonds. In een nieuwsbericht zegt directeur van het Longfonds Michael Rutgers hierover: 'Kinderen worden dag in dag uit blootgesteld aan luchtvervuiling. Industrie, verkeer, intensieve veeteelt en bijvoorbeeld houtkachels verzieken de lucht in heel Nederland. De overheid moet meer doen om ons hiertegen te beschermen. Samen met longartsen en andere zorgverleners pleit het Longfonds al langer voor het centraal stellen van gezondheid in het beleid rond luchtkwaliteit.'

Het Longfonds meldt ook dat blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon longkanker astma, COPD en hart- en vaatziekten veroorzaakt en verergert.

Ultrafijnstof wordt vooral uitgestoten door vliegtuigen, auto's en houtkachels. Onderzoek van het RIVM wees eerder uit dat omwonenden van Schiphol regelmatig hoge concentraties inademen.