Dode bij schietpartij in Amsterdam

Op de kruising Langbroekdreef in Amsterdam is woensdagavond een auto beschoten. Hierbij is een persoon om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

Na de schietpartij reed de auto tegen de voorgevel van de brandweerkazerne aan de Langbroekdreef. Bij het schietincident is één inzittende van de auto gewond geraakt. Deze overleed aan de gevolgen van de verwondingen. Het is nog onduidelijk hoeveel personen er in de auto zaten. De politie is ter plaatse een onderzoek gestart.

Na het schietincident heeft men een burgernetmelding doen uitgaan om uit te kijken naar de verdachten. Dit zouden twee personen zijn die donker waren gekleed en op een scooter met drie wielen op de vlucht zijn geslagen.