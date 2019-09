Politie lost waarschuwingsschot bij steekpartij

Bij een conflict in een woning aan de Prinses Beatrixstraat in Middelburg heeft donderdag een persoon een steekwond opgelopen.

Bij aankomst van de politie was er een verdachte in de woning. Bij de aanhouding van deze verdachte is door de politie een waarschuwingsschot gelost. Ook de verdachte is gewond geraakt en is evenals het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek in en om de woning,.