Gökman T. nog tot en met woensdag in Pieter Baan Centrum

Het Openbaar Ministerie (OM) verwacht dat half november het einddossier van het onderzoek, naar het schieten in een tram en rond het 24 Oktoberplein in Utrecht, gereed te hebben. Dit heeft het OM maandag bekendgemaakt.

Vier doden

Tot die tijd werken het Openbaar Ministerie en de politie nog aan diverse onderdelen van het onderzoek. Zo bleek vandaag tijdens een korte pro formazitting in de zaak tegen de 38-jarige Utrechter die er van verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de dramatische gebeurtenissen op 18 maart dit jaar. Als gevolg van het schieten in en rond de tram kwamen vier mensen om het leven en raakten diverse anderen gewond.

Pieter Baan Centrum

De verdachte is op 7 augustus opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC) met als doel inzicht te krijgen in zijn psyche. Hij zal daar nog tot en met 25 september verblijven, waarna medio november ook hiervan een rapportage verwacht wordt. Op 16 december zal tijdens een regiezitting vervolgens duidelijk moeten worden of er nog aanvullend onderzoek nodig is voordat de zaak inhoudelijk behandeld kan worden.