Vleesverbruik in Nederland gestegen

Het vleesverbruik in Nederland is in 2018 voor het eerst in negen jaar gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier. Gemiddeld verbruiken Nederlanders 77,2 kilo vlees per persoon; ruim 50 procent meer dan het Voedingscentrum aanraadt. “Zeer verontrustend nieuws,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.