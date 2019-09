Minister wist dat stint nooit de weg op had gemogen, maar verzweeg dit voor TK

Na het dramatische ongeluk met de stint in Oss werd ontdekt dat de stint niet voldeed aan cruciale toelatingseisen over de remweg. Echter, voor de Tweede Kamer verzweeg de huidige minister Cora van Nieuwenhuizen dat de keuring niet deugde. Dit meldt RTL Nieuws.

RTL Nieuws maakte de reconstructie bijna een jaar nadat de stint van de weg werd gehaald. De stint mocht niet meer gebruikt worden, nadat zo'n voertuig door nog onbekende oorzaak vorig jaar september niet remde bij een spoorwegovergang in Oss. Bij het ongeval kwamen vier kinderen om het leven en de begeleidster en een ander kind raakten zwaargewond.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) die de keuring van vervoersmiddelen uitvoert, alsook de ambtenaren van het ministerie, wisten al in 2011 dat uit de keuring was gebleken dat bij de bijzondere bromfiets niet alles deugde. De stint had een te lange remweg en had dus helemaal niet de weg op gemogen. Toch lieten ze de stint de weg op gaan.

Zowel de RDW als het ministerie wist dat bij de keuring van de stint een verkeerde berekening is gebruikt. Noch de RDW, noch het ministerie verhinderde dat de stint in september 2011 op basis van verkeerde concepteisen door de keuring kwam. Een maand later werden de eisen voor de keuring wel aangepast. De Stint werd echter niet opnieuw gekeurd.