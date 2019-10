ANWB : drukste ochtendspits ooit, files en chaos door demonstratie boeren

Het verkeer in het hele land is ontregeld door een grote groep boeren die met een tractor op weg is naar Den Haag.

Rond 08.00 uur staat er al een file van ruim 1000 kilometer. De ANWB spreekt van de drukste ochtendspits ooit. Vanuit het hele land zijn honderden boeren onderweg naar Den Haag, waar de boeren vandaag gaan demonstreren. Ze willen niet langer worden weggezet als milieuvervuilers en de groep die het stikstofprobleem moet oplossen, terwijl een sector als de luchtvaart buiten schot blijft. Verwacht wordt dat er zo'n 10.000 boeren bij de Agra-actie in Den Haag zullen zijn.

Files

In alle vroegte reed een colonne van tientallen tractors al vroeg over de A12, A27, A28 en de A2 richting Den Haag. Op de A27 tussen Almere en Utrecht staat al meer dan een uur file. Ook op de A27 van Breda naar Utrecht staat veel file. Vertraging van minstens een half uur heb je verder op de A28 bij Amersfoort, de A15 bij Dordrecht en in de A12 in Den Haag, zo meldt de ANWB. De boeren die vandaag op het Malieveld in Den Haag gaan prostesteren trekken zich niets aan van het verbod om met hun tractoren over de snelweg te rijden.

Update:

A12 is bij Prins Clausplein helemaal afgesloten

Aanhouding

De politie in Den Haag heeft één boer aangehouden. Hij reed tegen de richting in over de middenberm. Volgens Politie Den Haag volgde hij de aanwijzingen van de politie niet op.

Malieveld

In totaal mogen er 75 boeren met hun tractor het Malieveld op. De andere boeren moeten parkeren bij het stadion van ADo of op het strand van Scheveningen. Politie Den Haag heeft groot materieel ingezet als afzetting in de binnenstad in Den Haag . Om de toegangswegennaar het Malieveld en het Binnenhof af te sluiten, worden onder meer ME-voertuigen en vrachtwagens ingezet. Dit is flexibel, zodat het reguliere verkeer waar mogelijk door kan rijden, zo laat de politie op Twitter weten.