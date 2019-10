Kamerleden hebben begrip voor protesterende boeren

Meerdere politici zullen vandaag naar het Malieveld gaan. Ze hebben begrip voor de zorgen die de boeren hebben. Ook minister Schouten (Landbouw) heeft aangekondigd dat ze naar de demonstratie gaat.

In de afgelopen tijd hebben politici regelmatig gepleit voor inkrimping van de veestapel, soms vanwege het klimaat en nu vooral vanwege de stikstofuitstoot. De boeren zijn het zat en vinden dat de industrie nu maar eens wat moet doen. De melkveehouders kregen eerder al te maken met strenge regels om de hoeveelheid fosfaat te beperken.

Op Twitter reageren politici:

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie:

'Zo begrijpelijk! Onze boeren zorgen iedere dag voor ons voedsel en verdienen niet onze stank maar onze dank! Als @christenunie zetten wij ons daarom iedere dag in voor een betere toekomst van onze ongeëvenaarde landbouw. En staan we straks naast de boeren.'

Jesse Klaver, fractievoorzitter GroenLInks:

'Ik snap de boosheid van boeren, maar het systeem van de bio-industrie is failliet. We moeten toe naar minder dieren in Nederland. Dat is geen leuke boodschap, maar wel de waarheid. Dit kabinet moet snel met een plan komen om de onzekerheid bij boeren weg te nemen.'

D66 Tjeerd de Groot:

D66'er Tjeerde de Groot kreeg onlangs nog veel boze reacties van boeren vanwege het feit dat hij pleitte voor halvering van de veestapel. Hij gaat samen met de klimaatwoordvoerder van de partij in gespek met de boeren. Op Twitter schrijft hij: 'Het voorstel van D66 om landbouw te verduurzamen en daarmee de veestapel te laten inkrimpen, raakt boerenbedrijven en gezinnen. Daarom ga ik het gesprek aan met boeren die vandaag demonstreren.'

CDA-Kamerleden laten op Twitter wegen blij te zijn met de komst van de honderden tractoren. Kamerlid Madeleine van Toorenburg: 'Respect voor al die boeren die zich dagelijks, met hart en ziel, inzetten voor ons gezonde voedsel. Vandaag staat heel Nederland hier eens bij stil. Werd hoog tijd.'

SGP-voorman Kees van der Staaij staat eveneens pal achter de agrariërs: 'Welkom in Den Haag voor onze Nederlandse boeren! Zij zorgen voor ons voedsel, werken hard voor hun boterham, dragen veel bij aan het mooie Nederlandse landschap. Kortom: zij verdienen onze steun!'