Man in Amsterdam-Duivendrecht doodgeschoten

In Amsterdam is dinsdagmiddag tussen 17.10 en 17.30 uur op de Buitensingel een man neergeschoten. Het slachtoffer is ondanks reanimatie kort daarna aan zijn verwondingen overleden', zo meldt de politie dinsdagavond.

Reanimatie

De ernstig gewonde man werd even na 17.30 uur in een auto aangetroffen. Toegesnelde hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team (MMT) die per traumahelikopter ter plaatse kwam, hebben geprobeerd om de man te reanimeren maar dat bleek tevergeefs, hij is aan zijn verwondingen overleden.

Politieonderzoek

De politie heeft een plaats delict gemaakt en afgezet en is een sporenonderzoek gestart. De politie vraagt mensen die tussen 17.10 en 17.30u iets verdachts hebben gezien nabij de Buitensingel bij Amsterdam-Duivendrecht om contact op te nemen. De Buitensingel ligt vlakbij een aantal parken waar tuinhuisjes staan naast de snelweg A2.