Lichaam gevonden in stadhuis Deventer

In het stadhuis van Deventer is vanochtend een lichaam gevonden.

Het is op dit momnet nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart.

Het lichaam werd vanochtend vroeg gevonden, laat een woordvoerder van de politie weten. Meer informatie kon de politie nog niet geven.