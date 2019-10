Gewonde bij steekpartij in Hulst

Op de Grote Markt in Hulst heeft vrijdagavond een steepartij plaatsgevonden waarbij een persoon gewond is geraakt.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het slachtoffer in het been te zijn gestoken en is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht en dader van de steekpartij.